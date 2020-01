Trend vers in Na per l'iniziativa d'abitaziuns

Sche Svizras e Svizzers avessan gia gì da vuschar ils 18 da schaner davart ils dus projects da votaziun federals, avessi dà in Gea tant per l’iniziativa per «Dapli abitaziuns pajablas» sco er per il «Scumond da discriminaziun pervia da l’orientaziun sexuala».

L’iniziativa per «Dapli abitaziuns pajablas» fiss vegnida approvada cun 51% (-15% cumapreglià cun l’emprima retschertga)

fiss vegnida approvada cun (-15% cumapreglià cun l’emprima retschertga) Il scumond da discriminaziun pervia da l'orientaziun sexuala fiss vegnì approvà cun 65% (-4% cumpareglià cun l’emprima retschertga)

Tar omaduas fatschentas hai però dà ina polarisaziun vers in trend da Na – surtut tar l'iniziativa. Quai resulta da la segunda retschertga da l’institut da perscrutaziun gfs.berna per incumbensa da la SRG SSR.

Iniziativa per «Dapli abitaziuns pajablas» fa probabel naufragi

Aifer bun in mais è il sustegn per l'iniziativa sa reducì per 15 puncts procentuals. Mez schaner avessan anc 51% dals dumandads ditg Gea, mez december eran quai anc 66%. Tenor ils auturs da la retschertga mussa quest svilup il tipic muster d'iniziativas da la sanestra; ella perda adina dapli sustegn er sur l'atgna partida. I saja fitg probabel che l'iniziativa fetschia perquai naufragi.

Cunter-arguments persvadan adina dapli

Ils dus ferms trumfs da l'iniziativa perdan omadus sustegn. Ina maioritad giavischa da principi dapli abitaziuns da cooperativas e na vul betg ch'il spazi d'abitar saja expost a speculaziuns. Ils adversaris gudognan però adina dapli sustegn cun lur cunter-arguments. Il pli grond effect ha quel dals auts custs d'aministraziun che l'iniziativa chaschunass.

Dus terzs sustegnan vinavant la lescha d'anti-discriminaziun

Cun 65% èn anc adina bun dus terzs dals dumandads da l'opiniun ch'in scumond da discriminar pervia da l'orientaziun sexuala tutgia en la Constituziun federala. Ils adversaris han bain pudì augmentar lur basa per 5 puncts procentuals sin 33%. Tenor ils auturs da la retschertga n'è la polarisaziun però betg uschè ferma ch'igl è da quintar cun in Na.

Aderents èn l'avantatg cun lur arguments

Sin basa dals arguments PRO e CONTRA n'èsi strusch sa midà insatge. Ina maioritad resta da l'avis che la discriminaziun pericliteschia la convivenza paschaivla. La necessitad da proteger persunas omo- e bisexualas vegn renconuschida – er sche quella vegn in zic sut squitsch.

Plinavant sa mussa er che las persunas cun dretg da vuschar van d'accord cun las parolas da lur partidas. Las simpatisantas ed ils simpatisants da la PPS èn cunter la fatschenta, il rest persuenter.

La retschertga Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen La retschertga da l’institut da perscrutaziun gfs.bern è vegnida fatga tranter ils 15 ed ils 23 da schaner 2020 tar 4935 persunas cun dretg da vuschar. La quota da sbagl è tar +/- 2,7%.

