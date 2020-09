Co vuschais Vus ils 27 da settember?

Duai la lescha da chatscha vegnir revedida? Essas Vus per u cunter l'iniziativa da limitaziun? Tge schais Vus dal congedi da paternitad da duas emnas? Duai dar dapli deducziuns per la tgira d'uffants? Duai la Confederaziun cumprar novs aviuns da cumbat per 6 milliardas francs, u betg?

Ils 27 da settember decida il suveran svizzer davart tschintg fatschentas. Co vuschais Vus?

As participai a nossa retschertga Link tar gfs.berna , il link avra en ina nova fanestra

As participar pudais Vus anonim. Las respostas vegnan tractadas a moda confidenziala. Per la retschertga ha la SRG SSR incumbensà l'institut gfs.bern. Ils resultats vegnan silsuenter publitgads sin tut ils chanals da RTR, SRF, RTS e RSI.

Emprim trend da la SRG SSR

Tranter ils 3 e 17 d'avust avain nus dumandà, sco Vus vuschais la fin settember. Lura avess il suveran approvà la lescha da chatscha cun 54%. Cun excepziun da l'iniziativa da limitaziun fissan er las ulteriuras vegnidas approvadas:

