Il suveran svizzer ha decis dad ir vinavant la via bilaterala cun l'Uniun Europeica e na vul nagins risicos en temps difficils per l'economia. A questa conclusiun vegn l'analisa da l'institut da perscrutaziun gfs.berna suenter la votaziun davart l'iniziativa da limitaziun.

Il Na a l'iniziativa da limitaziun è in Gea a las bilateralas

In dals motivs per il Na a l'iniziativa da limitaziun: A la PPS n'èsi betg gartegià da persvader votantas e votants da partidas burgaisas – quai ch'è per exempel anc stà il cas tar l'iniziativa cunter l'immigraziun da massa.

Discussiuns da gronda muntada cuntinueschan

L'analisa da gfs.berna mussa dentant era, che las discussiuns enturn la cunvegna da basa cun l'UE n'èn anc ditg betg a fin: Ina maioritad sustegn bain la via dal Cussegl federal – tuttina èn 20% malsegirs e pudessan esser decisivs en questa dumonda da la relaziun tranter la Svizra e l'Uniun Europeica.

L'iniziativa da limitaziun ha dentant gronda muntada per la Svizra, quai inditgeschan 92% da las persunas dumandadas. E tuttina n'han votantas e votants betg gì difficultads da sa decider co vuschar: Per 90% è quai stà ina decisiun plitost simpla – en favur da las bilateralas.

Dunnas plitost encunter

Ina differenza ha l'institut da perscrutaziun era chattà tar la schlattaina: Umens han votà cun 44% pli savens Gea – las dunnas percunter han plitost mess in Na en l'urna.