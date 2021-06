Ussa èsi cler: l'iniziativa per aua da baiver netta ha fatg naufragi. 60.7% han ditg Na a l'iniziativa.

Aua da baiver netta Svizra: Iniziativa per aua da baiver netta GEA 39.3% 1'276'395 Vuschs

NA 60.7% 1'969'951 Vuschs Vuschs dals chantuns GEA 0.5



Na 22.5 Participaziun a la votaziun 59.8% Cumpart da GEA en %













100

65

60

55

50

45

40

35

0 Selecziunar chantun Argovia Appenzell Dadens Appenzell Dadora Berna Basilea-Champagna Basilea-Citad Friburg Genevra Glaruna Grischun Giura Lucerna Neuchâtel Sutsilvania Sursilvania Son Gagl Schaffusa Soloturn Sviz Turgovia Tessin Uri Vad Vallais Zug Turitg Resultat final Chantun GEA % Vuschs

Na % Vuschs

Resultat cler era en il Grischun

Grischuns e Grischunas han refusà las novas cundiziuns per che manaschis purils survegnan indemnisaziuns. 62,17% dal chantun Grischun han ditg Na a l'iniziativa d'aua da baiver netta.

Resultats da las vischnancas grischunas

Be la vischnanca da Trin ha ditg Gea a l'iniziativa. Quai cun in resultat stretg da 50.60% da las vuschs.

Grischun: Aua da baiver netta GEA 37.83%, Na 62.17% GEA 37.83%

Na 62.17% Resultat

Funtauna votaziuns GR Avrir la box Serrar la box RTR sa basa sin las datas che la Chanzlia chantunala dal Grischun metta a disposiziun. Quellas èn da chattar sin https://abstimmungen.gr.ch/, il link avra en ina nova fanestra.

Tge munta la decisiun?

L'iniziativa per aua da baiver netta vuleva midar la structura da las subvenziuns. Pajaments directs avessan tar in Gea be pli quels manaschis purils survegnì che avessan resguardà novas cundiziuns. Vul dir: Quels che produceschan senza pesticids, che drovan be antibiotica sch'ils animals èn malsauns e che produceschan lur agen pavel senza cumprar vitiers insatge. Cun il Na a l'iniziativa restan las structuras da subvenziuns sco enfin qua.