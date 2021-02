Pli pauc birocrazia, exportar direct ord la Svizra en l’Indonesia ed il material exportà savess vegnir furnids entaifer duas emnas enstagl da dus mais – quai fissan las grondas midadas suenter in Gea, dian fatschentas grischunas. D’in auter avis è l'uniun d'ambient Pro Natura.

Per la cunvegna economica

Tranter auter exportescha la Hamilton, ina firma cun sedia a Panaduz che producescha tranter auter apparats da respiraziun, sco era la Ems-Chemie material en l’Indonesia. Fin ussa fetschia l’export en l’Indonesia tar omaduas firmas ora fitg pauc. Tar la Hamilton circa 5% da l’export e tar la Ems-Chemie anc pli pauc.

Fin ussa ha l’Indonesia fitg auts dazis. Igl è char ed uschia betg interessant d’investir là. Lura ston ins mirar da pudair furnir via in auter pajais asiatic en l’Indonesia che na ha betg dazis.

In’auter problem da martgadar cun l’Indonesia saja la gronda birocrazia, di Andreas Wieland, CEO da la Hamilton. Uschia haja il material enstagl da duas emnas per part varga dus mais fin l’Indonesia. Quai duai sa midar cun la cunvegna economica. Per Magdalena Martullo-Blocher ed Andreas Wieland na datti nagina raschun da dir Na a quella cunvegna.

L’Indonesia saja in pajais e martgà cun bler potenzial ed omadus CEO's na veglian betg mantgantar la schanza da far ina buna cunvegna economica. Vitiers profiteschian la finala omadus pajais, dian l’economa e l’econom: Il commerzi en l’Indonesia vegnia promovì, entras novas investiziuns vegnian dapli plazzas da lavur stgaffidas ed il standard davart persistenza vegnia meglier, per exempel tar l’ieli da palmas.

Cunter la cunvegna economica

Ils adversaris da la cunvegna crititgeschan tranter auter che l'ambient na vegnia malgrà la cunvegna betg protegì avunda da la producziun d'ieli da palmas che n’è betg persistenta: Blers kilometers quadrats guaud vegnian pinads per minuta, il da chasa da blers animals vegnia destruì e purs indigens vegnian stgatschads.

Tar quella cunvegna giaja il sajet davos ora. Enstagl da meglierar la situaziun, promovia quella cunvegna la producziun d'ieli da palmas en l’Indonesia, di Friedrich Wulf, responsabel per la politica d’ambient internaziunala tar la Pro Natura. Pertge sch'ils producents possian mussar sir che lur ieli da palmas sa tegnia vid in quals standards da persistenza, vegnian ils dazis reducids ed il product pli bunmartgà.

Critic vesain nus che la certificaziun dumandada per l’ieli da palmas è sulettamain ina controlla sin palpiri.

Ins na possia betg sa fidar ch'ils standards vegnian resguardads e controllds avunda rigurus en l’Indonesia, di Friedrich Wulf. Sper ils dischavantatgs ecologics fa el era quittads per la populaziun da l’Indonesia. Tenor lur partenaris en l’Asia n'haja la cunvegna en general betg avantatgs per la populaziun, di el.

I dat segir persunas che vegnan a profitar da las investiziuns, ma la gronda part da la populaziun vegn a patir.

Per la Pro Natura na datti nagina raschun da dir Gea a la cunvegna. Mabain d'investir en alternativas indigenas sco per exempel l'ieli da ravun (Rapsöl) che vegn tranter auter era cultivà en il Grischun. Uschia vegnian ins da sustegnair la regiun e da sminuir la surconsumaziun.