Conferenzas internaziunalas

Ils aviuns da cumbat vegnan oravant tut duvrads per conferenzas internaziunalas sco per il Forum mundial d’economia. En acziun èn ils aviuns da cumbat dal tip F/A-18. Dentant era en acziun per proteger l’aria durant il WEF èn aviuns PC-7 ed ils helicopters dal tip Super Puma.

Sper il WEF èn ils aviuns da cumbat er en acziun per autras conferenzas internaziunalas sco per exempel l’onn passà per il forum da fugitivs a Genevra u per proteger il papa ch’è vegnì sin visita en Svizra il 2018.

Servetsch da polizia aviatica

Quel servetsch è la gronda part nua ch’ils aviuns da cumbat èn en acziun. E quai per 365 dis l’onn.

L’aviatica militara è tut onn en prontezza per quest servetsch e quai da las 6:00 fin las 22:00. Davent da l’auter onn vegn augmentà la prontezza. Uschia èn ils pilots ed ils aviuns da cumbat pronts durant 24 uras per di. Ed els ston esser en l’aria en maximalmain 15 minutas. Quai cun dus aviuns da cumbat dal tip F/A-18.

Guardà sur in onn datti uschia 20-40 hot missiuns. Tar quellas acziuns sto la polizia aviatica intervegnir perquai che las reglas dal traffic aviatic u la suveranitad aviatica vegn ferida fermamain. Vitiers vegnan en media 250-350 live missions durant in onn. Tar quellas acziuns vegnan controllads aviuns da l’exteriur. Ina tala acziun dura en media 1 ura. En tut èn ils aviuns uschia per 600 uras en acziun per il servetsch da la polizia aviatica.