Las raschuns per ils novs aviuns da cumbat

«En mintga situaziun la dretga protecziun» - Quai è il motto dal comité grischun per la cumpra da novs aviuns da cumbat.

Sch'ins veglia proteger endretg la Svizra na dettia nagina alternativa, ha il comité communitgà oz a Domat. Ins stoppia esser pront per mintga privel, declera il cusseglier naziunal e commember dal comité Martin Candinas.

Ins na schlia era betg ils pumpiers en in vitg mo perquai ch’igl n'ha betg brischà dapi in pèr onns.

In ulteriur argument è per exempel ch'ins na dovria ils aviuns betg mo en cas d'attatgas, mabain era per controllar il spazi d'aria en il mintgadi e porscher segirezza tar occurrenzas cun politichers internaziunals.

Vinavant accentuescha il comité che aviuns da cumbat tutgian tar ina politica da segirezza credibla. La segirezza da l'aria saja exact uschè impurtanta sco la segirezza sin terra e da cyber.