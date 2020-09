Cun nursas, vatgas, chauras e chavals sin la plazza federala a Berna han differentas organisaziuns pledà per in gea a la nova lescha da chatscha. Era ils animals da niz dovrian protecziun e betg be animals selvadis protegids, hai num. Quella vul schluccar la protecziun da tscherts animals selvadis sco per exempel il luf. Pliras tschient persunas han prendì part. Tut ils participants han purtà ina mascrina.

Organisaziuns per la protecziun da l’ambient e dals animals han lantschà il referendum cunter la lescha. Il pievel svizzer decida ils 27 da settember davart la nova lescha da chatscha.

