Tut ils babs duain avair il dretg da far congedi suenter la naschientscha d'in uffant, manegia Martin Scolieri. Betg necessari, fin uss hai era funcziunà senza, manegia Jann Thöny.

Martin Scolieri è quest’onn daventà bab dad Alina Viola. El ha pudì prender diesch dis congedi suenter la naschientscha.

Ils emprims dis suenter la naschientscha – quai è in fitg bel temp

El haja giudì quest temp cun l’uffant. Ma i na saja betg mo stà da giudair: Cunquai che la dunna haja dastgà star pervia da corona mo dus dis en ospital, haja ella duvrà ses sustegn.

El haja gidà cun far sitg, sustegnì cun tezzar, veglià la notg, purtà enturn e quietà la pitschna. Simplas chaussas – e tuttina strentg, pertge i giaja d'incuntin 24 uras il di.

Quest temp cun il novnaschì has be ina giada. Quel na turna mai pli.

Suenter questa buna experientscha èsi cler per Martin Scolieri: Tuts babs en Svizra duain avair il medem dretg sin in congedi da paternitad – saja quai in lavurer da fabrica u in manager. El è era persvadì che la Svizra possia sa prestar finanzialmain duas emnas congedi.

Legenda: Martin Scolieri è daventà bab l'avrigl. Claudia Cadruvi

Cunter il congedi

Jann Thöny tutgass probabel tar ils emprims babs en Svizra ch'avessan il dretg sin in congedi da paternitad, sch’ils votants din gea ils 27 da settember. El e sia dunna spetgan il schaner 2021 in uffant. Tuttina ha el en senn da votar na – oravant tut pervi dals custs.

El conceda ch’ils 50 raps ch’ins deduciss da 1'000 francs salari per finanziar il congedi, na sajan atgnamain betg bler.

Era sch’igl è mo 50 raps, i va per il principi. Nus stuain l’emprim segirar l’AVS

Daventar bab saja in grond daletg – il stadi na stoppia betg dar daners supplementars, di Jann Thöny. Assicuranzas socialas sajan qua per mitigiar miserias e paupradad. Per la paternitad na dovria quai nagina nova assicuranza sociala.

Ils emprims mais suenter la naschientscha guardia el da betg stuair lavurar memia ditg la saira e da betg pli avair tantas sesidas, di Jann Thöny. El na crai betg che duas emnas congedi portian insatge per la relaziun tar ses uffant.

Fin uss èsi er ì senza

Legenda: Jann Thöny daventa bab il schaner 2021. Claudia Cadruvi

Tge din las partenarias?

Las partenarias partan l'opiniun da lur umens. Andrea Scolieri s'exrima per in congedi da paternitad. Ella ha resentì l'agid da ses um suenter la naschientscha sco grond levgiament. In tal congedi fetschia era bain a la relaziun da bab ed uffant.

Muriel Thöny s'exprima cunter in congedi. Duas emnas sajan memia pauc per ch'i purtass propi insatge. Pli impurtant saja ch'ils babs s'adatteschian a la nova situaziun suenter la naschientscha, per exempel cun vegnir pli baud a chasa suenter la lavur.