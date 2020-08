Pajais generus ed in pajais che fa da strebel

Svezia – la generusa

Cun 16 mais temp per geniturs è il model da la Svezia il pli generus en l’Europa. Tant ils babs sco las mammas ston retrair 2 mais. Il rest pon ils geniturs scumparter sco ch'els vulan. L’emprim onn survegnan ils geniturs 80% da la paja, suenter datti anc radund 60 euros per di.

Islanda – l’egualistica

En l’Islanda pon ils geniturs prender 9 mais congedi – 3 mais èn reservads per ils babs, 3 mais per las mammas. La paja vegn cumpensada per 80%. I sa tracta dal model il pli egualistic, damai ch’el entretscha ils babs pli fitg che auters models.

Frantscha – cun plazza garantida

En Frantscha han ils babs dabun 11 dis congedi nunpajà. Las mammas 16 emnas congedi pajà. Suenter il congedi da maternitad pon ils geniturs retrair in congedi dad in onn per l’educaziun da l’uffant. Quest congedi n’è betg pajà, ma la plazza è garantida. Duas giadas pon ins prolungar il congedi da geniturs.

USA fa da strebel

Ni mammas nundir babs han en ils Stadis Unids il dretg d’in congedi pajà suenter la naschientscha d’in uffant. Geniturs ch’èn emploiads en interpresas grondas pon retrair 12 emnas congedi nunpajà.

