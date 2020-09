In Gea incontestabel per il congedi: 60.3% da las votantas e dals votants sustegnan la fatschenta. Cun 39.7% refusan plirs chantuns da la Svizra Centrala e da la Svizra Orientala d'introducir in congedi da paternitad.

Congedi da paternitad Svizra: Congedi da paternitad GEA 60.3% 1'933'114 Vuschs

NA 39.7% 1'270'551 Vuschs Participaziun a la votaziun 59.3% Cumpart da GEA en %













Per il congedi da paternitad hai dà ferm sustegn or da la Svizra franzosa, dal Tessin e dal Grischun.

Uschia ha il Grischun decidì

Il trend ch'ha mussà in resultat stretg è sa cumprovà: 51.78% dals Grischuns e da las Grischunas han ditg Gea al congedi da paternitad. 48.22% dal suveran è sêxprimì cunter la fatschenta. La participaziun a la votaziun munta en il Grischun a 60.95%.

Congedi da paternitad GEA 51.78%, Na 48.22% GEA 51.78%

Na 48.22% Resultat

Il Grischun n'ha betg propi vulì s'exprimer cleramain per u cunter duas emnas congedi pajà per babs. En tut han lura 58 da las 105 vischnancas grischunas ditg Gea e cuntanschì in Gea stretg. Il Na il pli cler per il congedi è cun 75% vegnì da la vischnanca da Maton.