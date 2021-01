La campagna da votaziun per l’iniziativa per in scumond da zuppentar la fatscha è lantschada. Ils 7 da mars decida il suveran svizzer. Il vel che zuppa l’entira fatscha discrimineschia mintga dunna muslima, ha argumentà in’allianza da commembers da la PPS, la PLD e l’EDU. Mussar la fatscha tutgia en Svizra tar ina da las valurs da basa. Il Cussegl federal sco er il parlament refusan l’iniziativa.