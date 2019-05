Segirtad economica, segirtad per l'avegnir da l'AVS ed in bun signal envers l'Uniun europeica. Uschia sa lascha resumar il facit dal Cussegl federal tar las votaziuns federalas dals 19 da matg.

Tenor il president da la Confederaziun, Ueli Maurer, è il cler GEA a la refurma fiscala e la finanziaziun da l'AVS in cler signal da segirtad per l'economia ed uschia era per la segirtad da las plazzas da lavur. Tras la refurma fiscala svaneschia la Svizra er da la glista grischa da l'OECD e quai saja in signal positiv envers Brüssel.

Il minister da sanadad, Alain Berset, è da l'avis che la Svizra restia grazia a quellas refurmas cumpatibla da concurrer cun l'exteriur. El ha però er averti che la finanziaziun da l'AVS saja garantida be fin il 2030, silsuenter dovria quai puspè ina nova schliaziun. Questa decisiun dal suveran saja in emprim pass per segirar l'AVS a lunga vista.

Svizra sco partenaria fidaivla

Cun il GEA al midament da la lescha d'armas haja la Svizra mussà ch'ella saja ina partenaria da contract fidaivla envers l'Uniun europeica, uschia la ministra da giustia, Karin Keller-Sutter. La Svizra resta grazia al GEA commembra da la cunvegna da Schengen-Dublin. La lescha pussibiliteschia però da garantir la segirtad en connex cun il diever d'armas senza periclitar la tradiziun dal sport da sajettar.

Karin Keller-Sutter ha però er ditg ch'ella veglia vegnir encunter als adversaris. Uschia vegnia ses departament a far la proposta da sbassar ils custs per ina lubientscha speziala per in'arma sin 50 francs. Quai saja la mesadad da quai ch'il Cussegl federal haja proponì e tant sco la lubientscha da cumprar in'arma custia.

