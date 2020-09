La pli gronda cumpart dals chantuns di cun 63.2% Na a las deducziuns per la tgira d'uffants. Uschia han be ils chantuns da Genevra e Tessin dà lur consentiment a la fatschenta federala.

In cler Na – sustegn da be dus chantuns

Deducziuns per tgira d'uffants

Uschia ha il Grischun decidì

Las deducziuns per la tgira d'uffants na chattan nagin sustegn en il Grischun:

36.44% da las votantas ed ils votants grischuns èn per deducziuns per tgira d'uffants. Bunamain dus terzs èn encunter, quai cun 63.56%. La participaziun a la votaziun munta en il Grischun a 60.37%.

Cun 80.20% Na è Conter en il Partenz stà il pli grond adversari grischun da la fatschenta. I sa mussa er ch'il Grischun dal Nord è 'exprimì fermamain cunter las deducziuns per tgira d'uffants.