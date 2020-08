Premissa per pudair far uschè autas deducziuns è

ch’ils geniturs pajan insumma taglia federala directa

ch’els han fitg auts custs da canorta

A quels geniturs na porti nagut

En Svizra pajan passa 40% da las famiglias nagina taglia federala directa. Ellas na profiteschan pia betg da pli autas deducziuns. I sa tracta er da famiglias da la classa mesauna, sco il quintader electronic da taglia da la Confederaziun mussa. Dus exempels:

La famiglia da Cuira cun dus uffants: La mamma gudogna 80'000 francs, il bab lavura parzialmain e gudogna 40'000 francs. Ils uffants da 3 onns e 5 onns van trais dis l’emna en canorta. Ils geniturs pon gia oz deducir 10'000 francs dals custs da canorta per mintga uffant. Plinavant pon els deducir 5'000 francs per la terza pitga. Malgrà ina entrada brutta da 120'000 francs l’onn paja questa famiglia gia oz nagina taglia federala directa.

La mamma da Samedan ch’educhescha persula dus uffants: Ella gudogna 100'000 francs l’onn. Er ella deducescha per mintgin da ses uffants 10'000 francs dals custs per la mamma dal di. Plinavant po era ella trair giu 5'000 francs per la terza pitga. Malgrà ina entrada brutta da 100'000 francs, na paja ella gia oz nagina taglia federala directa e na profitescha betg da pli autas deducziuns.

Per quels geniturs rendi

Duas deducziuns stattan en votaziun e duain vegnir auzadas. La deducziun generala che tuts geniturs pon trair giu – independentamain sch’els lavuran u betg. Ella vegn dauzada dad oz 6'500 francs sin 10'000 francs per uffant.

Geniturs maridads cun dus uffants pon profitar da quest auzament a partir d’ina entrada suttamessa a la taglia dad 80'000 francs, sco l’administraziun federala da taglia (AFT) mussa cun sias cifras aposta publitgadas per la votaziun.

Tar las cifras da l’AFT èsi dentant da resguardar ch’ellas inditgeschan adina sulet las entradas suttamessas a la taglia – e betg las entradas bruttas. Lezzas fissan pli autas.

Legenda: Cun 60'000 francs entrada suttamessa a la taglia profitescha ina famiglia cun dus uffants anc nagut da la pli auta deducziun generala. Rebecca Mori, RTR

La deducziun per la tgira dals uffants pon sulet geniturs far che laschan pertgirar ils uffants da terzas persunas durant ch'els van a lavurar. Oz cumporta questa deducziun 10'100 francs. Ella duai vegnir dauzada sin 25'000 francs. Ils geniturs dastgan be trair giu ils custs effectivs per la canorta u per la mamma dal di.

L’AFT ha calculà, tge che la deducziun porta ad ina famiglia cun dus uffants cun ina entrada suttamessa a la taglia da 150'000 francs. Era qua èsi da resguardar che l’entrada brutta da questa famiglia è pli auta.