Il cumenzament d’avust avess il suveran svizzer ditg gea a la revisiun da la lescha da chatscha. 54% da la populaziun avessan mess segir ni plitost in gea en l’urna, mussa l’emprima retschertga da votaziuns dal gfs.bern sin incumbensa da la SRG SSR. 26% avessan vuschà cunter la revisiun. Cun quai èn ils aderents en l’avantatg tar la situaziun da partenza. 10% da las votantas e dals votants che han inditgà dad ir a l’urna, na san dentant anc betg co ch'ellas ed els vulan vuschar.

Dentant era sch’ils aderents han in avantatg, saja quai in avantatg che saja labil, di il responsabel per la retschertga Lukas Golder. La glieud n'haja anc betg furmà sia opiniun en chaussa.

Las autras votaziuns mettan la revisiun da la lescha da chatscha en la sumbriva.

Grischun pli infurmà e decis

In tec in auter purtret sa mussia en il Grischun, di il politolog. La populaziun grischuna saja pli infurmada davart la chaussa, congualà cun las autras regiuns en Svizra. Ins possia era vesair che l’approvaziun saja cleramain pli auta en il Grischun, congualà cun la media svizra.

I pudess dar in foss tranter citad e champagna

Per il mument na possian ins betg discurrer dad in foss tranter votantas e votants da la champagna e la citad. Quai che fiss en sasez tipic per ina votaziun nua che la champagna è pertutgada pli fitg che la citad, di Golder e menziunescha sco exempel l’iniziativa da segundas abitaziuns.

Il foss pudess dentant anc s'avrir sche la debatta vegn udida da la populaziun. Ils adversaris, era sch'els sajan organisads bain, hajan fadia da vegnir udids. Dentant sch'i grategia da manar la debatta pli datiers al cuntegn, pudessan ils adversaris gudagnar anc dapli vuschs da persunas ord regiuns urbanas e persunas che vuschan tendenzialmain verd-cotschen, di Golder.