I valia d'acceptar la decisiun dal suveran. Lezza saja clera, ha ditg la cussegliera federala Karin Keller-Sutter a la conferenza da medias ier saira a Berna. Il Cussegl federal ed il parlament hajan vulì stgaffir in'alternativa als logins actuals, pli segir ed administrà da la Confederaziun. Quai era cun la finamira da dar schlantsch al eGovernment, la communicaziun e collavuraziun digitala entaifer l'administraziun, mo era el contact cun la populaziun.

La digitalisaziun da la Svizra restia dentant era suenter il Na a la E-ID ina prioritad dal Cussegl federal, di Keller-Sutter.

«Nus n’avain nagina autra letga che da patratgar vi da novas schliaziuns per vegnir vinavant. Mintgatant tutga tar quai era ch’ins fa ina, duas giadas naufragi. Lura essan nus forsa in zic pli tard mo jau pens ch’il è tuttina in’incumbensa da la Confederaziun e dal Cussegl federal da cuntinuar cun il tema.»

Emprova nova dovra plirs onns

E quai munta era reponderar la chaussa ed analisar las raschuns per il naufragi dal project actual. Punct central ch'ils adversaris han crititgà: La collavuraziun stretga cun interpresas privatas che duevan organisar e gestiunari ils differents servetschs d'identificaziun. Natiralmain ch'ils victurs possian ussa sez vegnir activs e lantschar in project nov el Parlament federal, di la cussegliera federala. Il na dad oz a la E-ID na muntia dentant betg automaticamain ch’i dettia ussa ina maioritad per ina schliaziun unicamain statala. Ina tala, la veglia SuisseID, n’haja betg chattà avunda acceptanza tar la populaziun. Ed in project nov dovria intgins onns enfin ch'el saja pront da vegnir realisads. Ins saja perquai en in dilemma.

«Il concept dal qual il Cussegl federal ed il parlament hajan spetgà flexibilitad e sperta reacziun na chatta nagina maioritad ella populaziun. Il medem mument na dastga ina soluziun statala betg daventar in naufragi tecnologic.»

Impedir bloccada

Laschar pender las alas e resignar na vul Keller-Sutter dentant betg. El decurs da las proximas emnas vegni ella perquai a preschentar al Cussegl federal in document da discussiun. Ins stoppia ussa far tut per unir tut quellas gruppas che hajan ditg ch’ellas sajan per la digitalisaziun da la Svizra.

«Nus stuain impedir ina bloccada pervia da quai na a quai project. Intgins ston forsa siglir sur l’atgna sumbriva, mo quai tatga tiers.»

Il na dad ier na duai pia betg esser la fin da la discussiun. Las stentas stoppian ussa cuntinuar, quai en l’interess da la Svizra, è la Cussegliera federala Karin Keller-Sutter persvasa.