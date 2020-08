Il comité avertescha da las consequenzas negativas per l’economia en il Grischun ed en l’entira Svizra. L’iniziativa saja bler memia radicala, scriva il comité che s’engascha per restar tar la via bilaterala cun l’Uniun europeica.

L'iniziativa da limitaziun pretenda la fin da la libra circulaziun da persunas.

Tenor il comité saja dentant gist il Grischun dependent da lavurants e spezialists da l'ester. Quai per exempel en ils secturs sanadad, gastronomia, agricultura u construcziun.

Vinavant pudass la Svizra perder l'access sin il martgà europeic. Quai perquai che la libra circulaziun da persunas penda vid auters contracts bilaterals cun l'Uniun europeica. Cun quai pedess la Svizra per exempel er la collavuraziun internaziunala da perscrutaziun e furmaziun.

Tgi fa part al comité?

Il comité independent sa cumpona dad ina vart dad associaziuns economicas. Uschia fan part per exempel Hotelleriesuisse Graubünden u Chombra da commerzi e federaziun dals patruns dal Grischun. Vinavant s'engaschan plirs politichers da tut las partidas, auter che da la PPS, en il comité.

Il suveran svizzer decida ils 27 da settember davart l’iniziativa da limitaziun. Quasi tut las partidas e federaziuns d’economia refuseschan l’iniziativa da la PPS.