En Svizra è la populaziun creschida ils ultims 13 onns per in milliun persunas ubain per 14,6%. Tenor las cifras las pli actualas da l'Uffizi federal da statistica vivan 8,5 milliuns persunas en Svizra (stan 2018).

En il Grischun è il creschament bler pli modest, declera il statisticher da l'Uffizi chantunal per economia, Patrick Casanova: La populaziun è creschida per 5,6%.

Il dumber dals indigens en il Grischun stagneschia dapi onns pli u main. Quai muntia ch'il plus da radund 10'500 persunas sajan persunas vegnidas vitiers da l'exteriur, uschia Patrick Casanova vinavant.

Quantas persunas ch'èn vegnidas en il Grischun, resp. han bandunà il chantun l'onn passà, mussa la suandanta grafica (stan: 2019).

Cifras da dischoccupaziun bassas

In argument da la PPS per l'iniziativa è er, che persunas da l'exteriur prendian – ditg salop – davent la lavur a persunas indigenas. Las cifras da dischoccupaziun dals ultims onns mussan che la dischoccupaziun en il Grischun è restada fitg bassa, malgrà la libra circulaziun da persunas.

Questa primavaira dentant han la Svizra ed il Grischun nudà in augment massiv da persunas senza lavur pervi da la pandemia da corona. Entant è il martgà da lavur puspè sa revegnì in zic.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Martgà da lavur Bunamain 800 dischoccupads damain 10.08.2020 Cun audio

Cunzunt en la hotellaria e gastronomia, sco er en la branscha da bajegiar ed en il sectur da sanadad sajan bleras firmas dependentas da persunal da l'ester.

Cifras d'export ed import

Ils adversaris da l'iniziativa da limitaziun averteschan che quella pericliteschia las cunvegnas bilateralas cun l'Uniun Europeica e saja in privel cunzunt per firmas d'export.

En tut haja l'economia dal Grischun exportà en il 2019 rauba en la valita da radund 2,5 milliardas francs svizzers. Cunzunt ils pajais da l'UE tutgan tar ils pli impurtants partenaris, di Patrick Casanova. 61,9% vegn exportà en pajais da l'UE (Svizra: 51,5%). Er quai che pertutga l'import vegnia la blera rauba or da l'UE (80,1%). Da numnar saja en quest connex er il turissem – 80% dals turists che fan vacanzas en il Grischun sajan era da pajais da l'UE.