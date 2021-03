Ils 13 da zercladur han votants e votantas era da decider sur da l’Iniziativa per aua da baiver netta ed alimentaziun sanadaivla, e sur da l’Iniziativa per ina Svizra senza pesticids sintetics. Quai sajan duas propostas extremas, che na portian nagut per l’ambient u per l’aua – scriva l’Uniun purila grischuna che cumenza cun sias stentas per infurmar e clerifitgar.

L'agricultura sa mida

La reproscha ch’ins audi savens, che l’agricultura na sa muventia betg, è tenor l’Uniun purila grischuna fallada. La vendita da pesticids per l’agricultura convenziunala saja ida per var 40 pertschient enavos, ils davos diesch onns. E passa la mesadad dals meds vendids, hajan era la lubientscha per l’agricultura biologica.

Bler succeda

Vitiers dettian ils purs bler terren per la biodiversitad, argumentescha l’uniun purila. E la Svizra haja ina bilantscha da ladim equilibrada, ed ina cultura alternanta reglada. Quai che pertutgia ils pesticids, succedia l’elecziun ed il diever a moda clera. Tut vegnia controllà minuziusamain.

Davart l’Iniziativa per aua da baiver netta ed alimentaziun sanadaivla, e l’Iniziativa per ina Svizra senza pesticids sintetics decida il suveran svizzer ils 13 da zercladur – ensemen cun plirs auters projcets federals e chantunals.