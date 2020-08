In comité cun 17 persunas grischunas cumbatta la revisiun parziala da lescha da chatscha. Quest comité sa cumpona da represchentants dad organisaziuns d'ambient che vegnan sustegnids da politicras e politichers chantunals e federals, selviculturs, chatschaders e purs.

In da lur arguments: La Svizra stoppia restar in lieu, nua che spezias periclitadas restian protegidas. Ins na possia betg lubir ch'animals vegnian mazzads, mo perquai ch'els sajan qua e possian potenzialmain chaschunar donns. La revisiun chaschunia dapli conflicts che quai ch'ella schlia, scriva il comité. I na dettia suenter betg pli ina regulaziun unitara sur l'entira Svizra per ils animals protegids, ma las cumpetenzas vegnian surdadas als chantuns ed uschia dettia lura puspè mintga pèr kilometers in'autra moda d'ir enturn cun tals animals.