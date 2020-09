Per la selvicultura saja il luf in agid, di Martin Kreiliger, inschigner forestal e manader dal «Bergwaldproject» che s'engascha per il mantegniment e la protecziun dal guaud. Il luf gidia da regular la selvaschina che impedeschia che il guaud da protecziun possia crescher. 60 pertschient dal guaud en il Grischun saja guaud da protecziun e 30 pertschient da quel na saja betg ferm avunda per proteger ils vitgs da bovas e lavinas.

Dapli lavur per pasturs

Per ils pasturs sin las alps da nursas munta il luf dapli lavur – in exempel è l'alp Gannaretsch en Val Medel. Là sto la pastura Antje Felchner clamar ensemen mintga sera las 1300 nursas per metter ellas en in claus che vegn protegì da dus chauns. Ina lavur che custia enorm bler temps e forza. E tuttina: Malgrà il claus sajan tschuts vegnids stgarpads. Adrian Giger, pur e chautegia che procura per il persunal d'alp di, che il luf possia esser la fin da las alps da nursas. Er sin l'alp Cugn sur Pitasch è il problem enconuschent. Trametter las nursas ad alp rendia be pli ensemen cun las vatgas.