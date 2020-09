Co reagissas Vus, sche quatter lufs fissan tuttenina davant Vossa chasa? Edith Spescha da Pigniu ha gì quest onn quella situaziun, ed ella ha gì gronda tema. Ina tema ch'è chapaivla tenor Ralf Manz da la fundaziun Kora che sa fatschenta cun l'ecologia ed il management da animals selvadis. Ins na saja betg disà ch'in luf saja tuttenina uschè datiers. Dentant saja da sa disar vid quai. Ils lufs hajan numnadamain quatter motivs per s'avischinar a lieus populads. Per l'ina vul il luf ir da A fin B e lura po quai esser ch'in vitg è tranteren. Lura va il lur per il pli là nua che la preda è, e cur che la selvaschina vegn pli engiu fa er il luf quai. Ubain pon er animals da niz ubain tgauns trair las marveglias dal luf.

Ins na sto avair nagina tema

Ralf Manz di dentant er, ch'il carstgaun na sto avair nagina tema dal luf. Sch'ins vesia in luf saja da far canera cun sblatschar ubain clamar, lura giaja il luf davent. Be betg s'avischinar ad el. In studi mussa che tranter ils onns 1950 e 2000 haja dà be 9 mortoris en l'entira Europa pervi da lufs. Tschintg lufs hajan gì la ravgia da chauns. Malsegir daventia quai be, sch'il luf haja quella, sch'ins dettia da magliar ad el ubain sch'ins provocheschia el.