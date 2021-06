Naginas novas prescripziuns per la Svizra

La lescha da CO2 na vegn betg tras. Il suveran svizzer refusa cun 51.6% da las vuschs la revisiun da la lescha che ha vulì sbassar las emissiuns. Sulettamain en il vest, da Basilea-Citad e Turitg ha la dumonda gì sustegn.

Lescha da CO2 Svizra: Lescha da CO2 GEA 48.4% 1'568'036 Vuschs

NA 51.6% 1'671'150 Vuschs Participaziun a la votaziun 59.7% Cumpart da GEA en %













100

65

60

55

50

45

40

35

0 Selecziunar chantun Argovia Appenzell Dadens Appenzell Dadora Berna Basilea-Champagna Basilea-Citad Friburg Genevra Glaruna Grischun Giura Lucerna Neuchâtel Sutsilvania Sursilvania Son Gagl Schaffusa Soloturn Sviz Turgovia Tessin Uri Vad Vallais Zug Turitg Resultat final Chantun GEA % Vuschs

Na % Vuschs

Grischun na vul naginas novas prescripziuns

Il suveran dal Grischun ha ditg Na a la lescha da CO2, quai cun 53.36%.

Grischun: Lescha da CO2 GEA 46.64%, Na 53.36% GEA 46.64%

Na 53.36% Resultat

Resultats da las vischnancas grischunas

Da las vischnancas ch'han ditg Gea a la lescha hai ina gronda cumpart cun in resultat cnap. Pli cler èsi sin la vart Na. Auter che tar Segl cun 50:50 datti tar ina gronda cumpart in resultat pli cler.

La participaziun a la votaziun ha muntà a 59.74%.

Funtauna votaziuns GR Avrir la box Serrar la box RTR sa basa sin las datas che la Chanzlia chantunala dal Grischun metta a disposiziun. Quellas èn da chattar sin https://abstimmungen.gr.ch/, il link avra en ina nova fanestra.

Tge avess la lescha vulì midar?

La lescha da CO2 ha previs che la Svizra duai contribuir a la finamira da franar la midada dal clima e da reducir las emissiuns da CO2. Cun reveder la lescha da CO2 vulevan il Cussegl federal ed il parlament porscher instruments per sbassar las emissiuns. La critica sa drizzava surtut vers ils pretschs che creschan, per exempel per benzin e diesel.