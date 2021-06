Gia baud ha il trend mussà en direcziun d’in Gea. Betg talmain cler sco calculà ordavant, ma tuttina evident, ha il suveran svizzer acceptà cun 60.2% la lescha. Surtut ils chantuns da la Svizra Centrala han mess ina Na en l'urna.

Lescha da Covid-19 Svizra: Lescha da Covid-19 GEA 60.2% 1'936'313 Vuschs

NA 39.8% 1'279'802 Vuschs Participaziun a la votaziun 59.6% Cumpart da GEA en %













0 Selecziunar chantun Argovia Appenzell Dadens Appenzell Dadora Berna Basilea-Champagna Basilea-Citad Friburg Genevra Glaruna Grischun Giura Lucerna Neuchâtel Sutsilvania Sursilvania Son Gagl Schaffusa Soloturn Sviz Turgovia Tessin Uri Vad Vallais Zug Turitg Resultat final Chantun GEA % Vuschs

Na % Vuschs

Il Grischun vul sustegnair l'economia durant la pandemia

Il Grischun dat glisch verda a la lescha da Covid-19. 57.57% da la populaziun han ditg Gea a la lescha.

Grischun: Lescha da Covid-19 GEA 57.57%, Na 42.43% GEA 57.57%

Na 42.43% Resultat

Resultats da las vischnancas grischunas

In Gea da passa 70% datti mintgamai ord il sid a Buseno e Calanca. Era autras vischnancas han sustegnì cleramain la lescha, uschia che las vuschs Na n'han betg gì blera paisa.

La participaziun a la votaziun ha muntà a 59.65%.

Funtauna votaziuns GR Avrir la box Serrar la box RTR sa basa sin las datas che la Chanzlia chantunala dal Grischun metta a disposiziun. Quellas èn da chattar sin https://abstimmungen.gr.ch/, il link avra en ina nova fanestra.

Tge è vegnì decis?

Il dretg d'urgenza per sustegnair l'economia durant la pandemia è limità sin in mez onn. Per garantir sustegn a pli lunga vista ha il Cussegl federal stgaffì la basa legala: La lescha da Covid-19. Damai ch'in comité ha rimnà vuschs e fatg in referendum, decida uss il suveran svizzer.