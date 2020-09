La regenza grischuna

Ella prenda per enconuschientscha che la revisiun da la lescha da chatscha ha fatg naufragi sin livel naziunal. Els avessian beneventà da sviluppar enavant las mesiras per regular ils lufs, scriva la regenza. La lescha refusada fissi stada ina via responsabla per proteger ils animals da niz ed augmentar l'acceptanza dal luf tar la populaziun grischuna.

Il comité Na a la lescha

La protecziun da la natira e da las spezias haja uss dapli paisa, cun il Na a la lescha da chatscha. Quai scriva il comité naziunal cunter la lescha en sia posiziun. Quai muntia per il Cussegl federal e per il parlament da betg relativar la protecziun da las spezias, mabain da far dapli per la biodiversitad. Ils adversaris da la revisiun vulan spert preparar ina meglra revisiun da la lescha da chatscha, sco il comité menziunescha.

La PCD Svizra

La Svizra haja manchentà da metter en vigur ina lescha da chatscha moderna, cun dir Na a la revisiun. E la PCD descriva la lescha che resta uss en vigur sco antiquada e betg pli adattada per la situaziun actuala. Il ferm Gea en las regiuns champestras mussia il basegn per reveder la lescha, quai cun resguardar ils basegns da las regiuns pertutgadas.

PBD e PPS deploreschan, la PS è averta per discurs

Il cumbat electoral saja stà fitg emoziunal, ed als adversaris saja gartegià da reducir la lescha sin la dumonda dal luf, communitgescha la PBD Svizra. La PPS scriva sulet, ch'il Na tar la lescha da chatscha equilibrada saja deplorabel.

Tenor la PS Svizra n'è il Na betg in votum da las citads cunter las regiuns muntagnardas. Ils socialdemocrats discurran en quest connex d'ina lescha malgartegiada, fatga da la maioritad burgaisa en il parlament.

Purs, chatschaders ed SAB èn dal medem avis

Cun sia decisiun haja il suveran svizzer laschà passar la schanza, da rinforzar la protecziun dals animals e da las spezias, scrivan ensemen l'Uniun purila svizra, l'uniun Chatscha Svizra e la Gruppa svizra per las regiuns da muntogna (SAB). La revisiun avessi dà la pussaivladad d'introducir reglas cleras per la convivenza dal luf e dals animals da niz. Per las trais organisaziuns è ina lescha da chatscha moderna uss lunsch davent.

La Verda Grischun

Bain reveder, dentant auter ... quai è la via per la Verda Grischun suenter il Na a la lescha da chatscha. I dovria ina revisiun pli ponderada e pli gista, sco la partida scriva. Uss haja num chattar questas mesiras, che pussibiliteschian da regular a moda equilibrada la populaziun dals lufs. Tenor la Verda Grischun duai quai succeder sco fin uss sut la controlla federala, e betg sco previs en la revisiun uss refusada, in agir federalistic.