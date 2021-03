Las delegadas ed ils delegads dals Verds han lantschà la sonda lur campagna per las proximas votaziuns federalas dal zercladur – quai sut il motto «Trais giadas GEA per il clima e la biodiversitad». Ils Verds s'engaschan uschia tant per in Gea a la lescha da CO2 sco er per las duas iniziativas agraras - quella per ina Svizra senza pesticids sintetics e quella per aua da baiver netta.

Er per la lescha da Covid-19 ha la partida decis in Gea. Quella saja in element central per superar la pandemia e sias consequenzas. A la lescha per cumbatter il terrorissem percunter dian ils Verds Na.

Survista da las parolas dals Verds Iniziativa d'aua da baiver Gea

Iniziativa cunter pesticids Gea Lescha da CO2 Gea Referendum encunter lescha da Covid-19 Gea Lescha davart mesiras da la polizia cunter terrorissem Na

Congedi per geniturs

Il president da partida Balthasar Glättli è sa drizzà cun in'idea a delegadas e delegads: La Svizra dovria in congedi per geniturs da mintgamai 18 emnas. El veglia tschertgar allianzas en la politica per realisar questa pretensiun. Il mument survegnan mammas in congedi da 14 emnas - ils babs dapi quest onn duas emnas.