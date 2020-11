L'iniziativa per concerns responsabels saja formulada mal, betg cler, purtass gronda malsegirezza e na schlia betg il problem, vegn cità Oliver Hohl, il co-president da partida. L'iniziativa chaschunass ina guerra da palpiri che fiss sur tut per interpresas pitschnas e mesaunas in problem.

La PBD grischuna propona er da refusar l'iniziativa cunter affars cun material da guerra. La Svizra enconuschia gia in scumond da finanziaziun, uschia l'argument. Plinavant vegniss la libertad d'agir da la Banca naziunala svizra restrenschida e quai na giess betg d'accord cun l'independenza da la BNS. Er ina raschun saja che l'export da material da guerra saja gia oz regulà a moda fitg severa.

La PBD haja gia avant in temp sviluppà ina clera posiziun tar ils exports da material da guerra e declerà ch'ella s'engaschia er l'iniziativa da correctura, che pretendia dapli quità tar tals exports.