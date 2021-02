L'Allianza dal center ha decidì las parolas per las votaziuns federalas dals 7 da mars – a chaschun d'ina conferenza da las presidentas e dals presidents da las partidas chantunalas e las associaziuns. Ella di Na a l'Iniziativa per scumandar da cuvrir la fatscha.

In Gea cusseglia l’Allianza dal center per la lescha davart l'e-ID. L’identificaziun electronica saja in pass impurtant per la transfurmaziun digitala, scriva l’allianza. Era in Gea ha ella decidì per la cunvegna economica tranter ils stadis da l'EFTA e l'Indonesia. Quella megliereschia per interpresas svizras l'access al martgà.

Trais giadas Na da la PS

A chaschun da lur radunanza da delegads digitala la sonda – ha la Partida socialdemocratica svizra era decidì da dir Na a l'Iniziativa per scumandar da cuvrir la fatscha.

Ultra da quai prenda la PS Svizra la parola da NA per la lescha davart l'e-ID, ed a la cunvegna economica tranter ils stadis da l'EFTA e l'Indonesia.