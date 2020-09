A chaschun da sia radunanza da delegads a Baden ha la Partida cristiandemocratica PCD prendì parolas – quai per las votaziuns dals 29 da november.

Ella di NA a l'iniziativa davart la «responsabladad da concerns», quai suenter lunga discussiun cun 117 tar 56 vuschs. Ils aderents han mess senza success la etica en il center da lur arguments. Sche la PCD veglia restar fidaivla a lur valurs tematics lura stoppia ella dir Gea. Bleras vuschs sajan per l'iniziativa. Ins na possia betg serrar ils egls da las attatgas cunter il dretg da l'uman, hai gì num. Ils adversaris han percunter fatg attent sin las consequenzas economicas e giuridicas da l'iniziativa. La gronda part da las interpresas en Svizra sa cumportia en l'exteriur da buna maniera. La segirezza dal dretg en Svizra na dastgia betg vegnir flaivlentada.

Era per l'iniziativa per in «scumond da la finanziaziun da material guerra» è vegnì votà per ina parola da NA, quai dentant senza discussiun e quai cun 161 tar 25 vuschs.

La votaziun a l'urna ha lieu ils 29 da november 2020.