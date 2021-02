Iniziativa per scumandar da cuvrir la fatscha

Per tge vai?

Lantschà l’iniziativa ha l’uschenumnà Comité dad Egerkingen. Quella gruppa ha er schon lantschà l’iniziativa cunter minarets novs dal 2009. Quel comité vala sco gruppaziun dretga.

Actualmain datti differentas reglas en ils chantuns sch’i va per in scumond da cuvrir la fatscha.

Il Cussegl federal ed il parlament recumondan da refusar l’iniziativa. L’iniziativa giaja memia lunsch. Che persunas cuvran lur fatscha saja en Svizra in problem marginal. Tenor in studi da l'universitat da Lucerna portian mo var 40 persunas en Svizra ina burca u in nicab.

Tar las partidas grondas è mo la PPS per l’iniziativa. Las partidas chantunalas han prendì las medemas parolas sco las partidas naziunalas.