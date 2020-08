Gia l'onn 2014 ha il cusseglier dals chantuns Stefan Engler (PCD) inoltrà ina moziun a Berna cun la pretensiun da pudair regular lufs problematics. Cussegl federal è sa mussà pront d'adattar la lescha federala ed omaduas chombras han perquai acceptà la moziun.

Il zercladur 2018 ha il parlament federal debattà per l'emprima giada il sboz co reveder la lescha da chatscha. Silsuenter hai dà ina lunga discussiun vi e na tranter las duas chombras - enfin ch'il cumpromis è stà sut tetg ils 27 da settember 2019. Uss - exact in onn pli tard - vegn il pievel a pled: Damai che differentas organisaziuns d'ambient (Pro Natura, WWF Svizra, BirdLife Svizra, la gruppa Wolf Svizra) han rimnà 65'000 suttascripziuns decida il suveran ils 27 da settember 2020 davart la revisiun da la lescha da chatscha.