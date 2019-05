Passa 63% dals Svizzers e las Svizras han ditg GEA a la nova lescha dad armas. La revisiun da la lescha d'armas prevesa pliras mesiras cunter il maldiever d'armas. Uschia duain las armas vegnir marcadas per pudair eruir lur derivanza e per cumbatter la fiera naira. Tgi che venda armas duai vegnir obligà d'annunziar venditas e cumpras al biro chantunal d'armas.

In GEA cunter la isolaziun da la Svizra

Il comité per in GEA al midament da la lescha beneventa il cler resultat a l’urna. Il GEA saja in cler mussament a favur da la segirezza, la libertad da viagiar sco er per la plazza economica Svizra. Cun il GEA haja la populaziun danovamain refusà l’emprova dals adversaris d’isolar la Svizra. Il GEA saja er in GEA per Schengen/Dublin.

Per adversaris ina campagna da dischinfurmaziun

La Partida populara Svizra n'è betg surstada dal GEA al midament da la lescha d’armas. La campagna da tema dals aderents haja funcziunà, commentescha la PPS il resultat. Societads da tir e chatschaders èn consternads e discurran dad in cumbat electoral da dischinfurmaziun. L’argumentaziun ch’ils Tiradurs na sajan strusch pertutgads da la midada e ch’ins avess pers la commembranza da Schengen tar in NA saja simplamain fallida.

Resultats dal Grischun

Ils Grischuns e las Grischunas han acceptà cun bunamain 56% la midada la lescha d'armas. Ditg NA a la nova lescha han surtut las valladas talianas ed il Partenz. Il pli cler refusà il midament da la lescha d'armas han las vischnancas da la Moesa Buseno cun var 86%, Cama cun 85%, Soazza cun 78% e Rossa cun 78%.

Il pli cler è la midada da la lescha d'armas vegnida acceptada dals votants e las votantas da Lohn e quels da Cuira cun mintgamai 69% da las vuschs, suandà da Malans cun 68%.

La participaziun a la votaziun ha en Grischun muntà a 49%.

Resultats svizzers

Be il chantun Tessin ha refusà il midament da la lescha d'armas – quai cun bunamain 55% da las vuschs. Tut ils ulteriurs chantuns han acceptà la nova lescha.

Lescha d'armas Svizra: Midament da la lescha d'armas GEA 63.7% 1'501'485 Vuschs

NA 36.3% 854'528 Vuschs Participaziun a la votaziun 43.3% Cumpart da GEA en %













100

65

60

55

50

45

40

35

0 Selecziunar chantun Argovia Appenzell Dadens Appenzell Dadora Berna Basilea-Champagna Basilea-Citad Friburg Genevra Glaruna Grischun Giura Lucerna Neuschatel Sutsilvania Sursilvania Son Gagl Schaffusa Soloturn Sviz Turgovia Tessin Uri Vad Vallais Zug Turitg Resultat final Chantun GEA % Vuschs

Na % Vuschs

RR actualitad 12.00