Dus terzs da las votantas e dals votants svizzers han ditg GEA a la revisiun da la refurma fiscala e finanziaziun da l'AVS. Cun questa decisiun vegnan ils privilegis da taglia per interpresas internaziunalas abolidas. Ultra da quai survegn la AVS in pau spazi finanzial, uschia che la proxima refurma d'AVS po vegnir instradada cun pli pauc squitsch.

Per las partidas burgaisas e l’economia hajan ins cun il GEA a la refurma fiscala e finanziaziun da l’AVS cuntanschì duas finamiras. Per l’ina s’adatteschia la Svizra als standards da taglia internaziunals. Per l’autra saja finalmain gartegià ina refurma da l’AVS ed uschia vegnì mess in signal per ina pli auta vegliadetgna da renta. Il parlament ed il Cussegl federal hajan uss gudagnà impurtant temp per ina refurma durabla da l’AVS.

Er la Partida socialdemocratica valitescha il resultat sco success istoric. Durant onns haja ella cumbattì cunter privilegis da taglia per concerns internaziunals. Plinavant saja la decisiun in pass impurtant per segirar las rentas. In augment da la vegliadetgna da renta è tenor il president da la partida, Christian Levrat, dentant giud maisa.

Ils Verds ch'eran cunter il project da votaziun federal, han percunter annunzià da vulair cumbatter en avegnir reducziuns da taglia betg supportablas en ils chantuns.

Squitsch internaziunal

La segunda emprova per refurmar la taglia sin interpresas è uss gartegiada. Il 2017 aveva il suveran svizzer anc refusà la refurma da la taglia sin interpresas III. Il squitsch internaziunal sin ils privilegis da taglia en ils chantuns per holdings ed autras societads spezialas era er quella giada stà il motiv per surlavurar la lescha da taglia.

Resultats dal Grischun

Il suveran grischun ha acceptà la refurma fiscala e finanziaziun da l'AVS cun bunamain 70%. Refusà il project da votaziun han sulettamain las vischnancas Rossa en la regiun Moesa cun var 54% e Conters en il Partenz cun 51%. Il pli cler è la refurma fiscala e finanziaziun da l'AVS vegnida acceptada en las vischnancas da Sufers cun prest 86%, Mathon cun 84% e Val cun 81%. A Cuira è il project da votaziun federal vegnì acceptà cun bunamain 72%.

La participaziun a la votaziun ha muntà en Grischun a bunamain 49%.

Resultats svizzers

En tut ils chantuns vegn la refurma fiscala e finanziaziun da l'AVS acceptada.

Refurma fiscala e finanziaziun AVS Svizra: Refurma fiscala e finanziaziun da l'AVS GEA 66.4% 1'541'054 Vuschs

NA 33.6% 780'409 Vuschs Participaziun a la votaziun 42.7% Cumpart da GEA en %













100

65

60

55

50

45

40

35

0 Selecziunar chantun Argovia Appenzell Dadens Appenzell Dadora Berna Basilea-Champagna Basilea-Citad Friburg Genevra Glaruna Grischun Giura Lucerna Neuschatel Sutsilvania Sursilvania Son Gagl Schaffusa Soloturn Sviz Turgovia Tessin Uri Vad Vallais Zug Turitg Resultat final Chantun GEA % Vuschs

Na % Vuschs

RR actualitad 12:00