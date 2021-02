28 chastis hai dà en il Tessin per dunnas che han cuvrì la fatscha. Quai dapi che la lescha è en vigur: la stad 2016. Dapli chastis hai dà per il hooliganissem cun 32 chastis. Nagins chastis datti a Glaruna u en Grischun nua ch'in scumond è vegni refusà.

Tessin ha in scumond – Grischun e Glaruna han refusà in tal

Tessin

Il 2013 ha il suveran tessinais ditg Gea ad in scumond da cuvrir la fatscha e quai cun 65,4%. La debatta era gronda ed ha polarisà. Auter saja quai questa giada en il Tessin di la schurnalista da RSI Sharon Bernardi. Uss è la debatta en il Tessin pauc preschenta. Quai è dentant betg da star stut. Per il Tessin na sa midass era nagut cun il scumond naziunal. Dentant era la situaziun er in'autra il 2013. La situaziun da segirezza era in'autra. Attatgas da terror en Europa pli preschentas.

Sch’ins guarda las cifras pon ins dir che per tut la polemica ch'i ha dà da lezzas uras è l'effect pitschen. Guardà ord in'autra optica pudess‘ins interpretar che grazia la lescha datti uschè paucs chastis.

En il Tessin n'haja il turissem betg patì dal scumond. Dentant accentuescha Sharon Bernardi ch'il turissem Arab en il chantun dal sid è pitschen ed ha pauc influenza. Quel na possian ins betg congualar cun il turissem Arab, per exempel, a Lucerna. Dapli chastis che per dunnas che han cuvrì la fatscha hai dà per cas da hooligans. Dentant la problematica cun ils caots na saja betg sa meglierada causa il scumond, di la schurnalista.

La pli nova retschertga da l'institut gfs.berna mussa ch'il chantun Tessin è era per introducir in scumond naziunal da cuvrir la fatscha. Mez favrer avessan 62% ditg Gea ad in tal scumond naziunal.

Grischun e Glaruna han ditg Na

Il suveran da Glaruna ha il 2017 ditg Na ad in scumond da cuvrir la fatscha en la publicitad. In onn pli tard ha il parlament grischun refusà in scumond da cuvrir la fatscha per occurrenzas publicas. Ils arguments eran stads ils medems sco tar l’iniziativa naziunala, che vegn uss davant il pievel.

Grischun

Il 2018 ha il parlament revedì la lescha da polizia. La maioritad da la cumissiun preoccupanta ha fatg la proposta d'introducir in scumond da cuvrir la fatscha per occurrenzas publicas, per exempel per demonstraziuns. L'argument principal è stà la segirtad. In scumond da cuvrir la fatscha haja in effect preventiv sin querulants, uschia l’argumentaziun. Persunas che fan part d'ina demonstraziun, duessan er mussar la fatscha.

Davart quest artitgel ha il parlament discutà Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Art. 3b Scumond da cuvrir la fatscha Igl è scumandà da zuppentar la fatscha tar occurrenzas, reuniuns, demonstraziuns ed autras occurrenzas che ston vegnir lubidas. L’autoritad responsabla per la segirezza e l'urden po decretar in'excepziun dal scumond. Quai sch’i dat raschuns respectabels perquai.

Ils adversaris dal scumond, han argumentà cun ina surregulaziun. Anc mai haja dà problems pervia d’ina persuna ch’haja cuvrì la fatscha. Vinavant saja il scumond in privel per la polizia. Sch’ella avess da prender ord ina demonstraziun persunas cun fatschas cuvridas, pudess la situaziun escalar.

A la fin ha il Cussegl grond decidì cun 61 cunter 53 vuschs, tar 5 abstenziuns, cunter il scumond. Er la regenza grischuna è s’exprimida cunter il scumond.

Reglas en il Grischun En Grischun na datti nagina basa legala per in scumond da cuvrir la fatscha. Er per singulas occurrenzas na po ina vischnanca betg ordinar in scumond. Quai di la pledadra da la Polizia chantunala, Anita Senti, sin dumonda. Fin uss n’haja tenor ella er mai dà in problem pervia d’ina persuna cuvrida.

Glaruna, 2017

Il 2017 ha il suveran da Glaruna decidì davart in scumond da cuvrir la fatscha en tut il chantun. La proposta è fitg sumeglianta a l’iniziativa naziunala. Tar la mastralia han differentas persunas prendì il pled. Ils ins han argumentà, ch’il scumond gidia dunnas che vegnan sfurzadas da purtar ina burca. Quellas na sajan er nagins simbols religius, dentant in simbol da suppressiun da las dunnas.

Legenda: Cumin: A Glaruna vegnan votaziuns chantunalas anc debattà e decidì sco cumin / mastralia. Keystone

Ils adversaris han argumentà, ch’il scumond na gidia betg quellas dunnas. Sche quellas na possian betg purtar la burca, stoppian ellas restar a chasa. Quai na saja betg l’idea. Vinavant dettia en il chantun Glaruna strusch persunas che cuvrian la fatscha. Il pievel ha suenter ina debatta da bunamain in’ura sbittà la proposta. Quai savend, ch’intgins onns pli tard vegn l’iniziativa naziunala a l’urna.

Ord l'archiv dad SRF