L'iniziativa per in scumond da pesticids ha fatg naufragi. 60.6% dal suveran svizzer ha detg Na ad il scumond. Il chantun da Basilea–Citad è il sulet che ha ditg Gea a l'iniziativa.

Scumond da pesticids sintetics Svizra: Iniziativa per ina Svizra senza pesticids sintetics GEA 39.4% 1'279'895 Vuschs

NA 60.6% 1'965'036 Vuschs Vuschs dals chantuns GEA 0.5



Na 22.5 Participaziun a la votaziun 59.7% Cumpart da GEA en %













100

65

60

55

50

45

40

35

0 Selecziunar chantun Argovia Appenzell Dadens Appenzell Dadora Berna Basilea-Champagna Basilea-Citad Friburg Genevra Glaruna Grischun Giura Lucerna Neuchâtel Sutsilvania Sursilvania Son Gagl Schaffusa Soloturn Sviz Turgovia Tessin Uri Vad Vallais Zug Turitg Resultat final Chantun GEA % Vuschs

Na % Vuschs

Grischunas e Grischuns vulan vinavant lubir pesticids

Las Grischunas ed ils Grischuns han ditg Na a l'iniziativa per ina Svizra senza pesticids. 61.20% han refusà l'iniziativa.

Resultats da las vischnancas grischunas

Be la vischnanca da Trin ha vuschà per l'iniziativa, cun in resultat da 52.88%. Il pli cler è il resultat stà en la vischnanca da Furna. 82.81% han refusà l'iniziativa.

Grischun: Scumond da pesticids GEA 38.8%, Na 61.2% GEA 38.8%

Na 61.2% Resultat

Funtauna votaziuns GR Avrir la box Serrar la box RTR sa basa sin las datas che la Chanzlia chantunala dal Grischun metta a disposiziun. Quellas èn da chattar sin https://abstimmungen.gr.ch/, il link avra en ina nova fanestra.

Tge munta la decisiun?

L’iniziativa vuleva scumandar pesticids sintetics en Svizra. Quai avess muntà per l'ina in scumond da nizzegiar pesticids e per l'autra era in scumond d'importar products che vegnan producids cun pesticids sintetics. Cun il Na a l'iniziativa resta il niz da pesticids vinavant lubì.