Sch'i fiss gia vegnì votà ils 6 da settember:

Avessi dà in resultat fitg stretg tar la revisiun da la lescha da chatscha.

L'iniziativa da limitaziun fiss vegnida refusada cleramain.

Il congedi da paternitad fiss vegnì acceptà cleramain.

La cumpra d'aviuns da cumbat fiss vegnida acceptada.

E las deducziuns d'uffants fissan cun pitschna maioritad vegnids refusads.

Legenda: RTR Grafica

Trais emnas avant la votaziun fiss la decisiun tar la revisiun da la lescha da chatscha stada intscherta: Ina minoritad da 46% dals votants e las votantas cun intenziun dad ir a votar avess ditg segir u plitost GEA. 48% dals dumandads avessan ditg NA a la revisiun. Cunquai che 6% dals votants eran lura anc indecis hai uschia dà ina situaziun da pat.

2. retschertga da trend da la SRG / SSR Textbox aufklappen Textbox zuklappen La segunda retschertga da la SRG / SSR davart ils projects da votaziun naziunals dals 27 da settember è vegnida realisada dals 2 fin 10 da settember tar 17'909 persunas cun dretg da votar. La quota da sbagl è tar +/-2.7 puncts procentuals. Fatg la retschertga ha l'institut da perscrutaziun gfs.berna.

Anc il mars avessan 52% dals votants e las votantas e l'avust schizunt 54% approvà la revisiun da la lescha da chatscha. Dapi l'avust han ils aderents da la revisiun uschia pers 8 puncts procentuals. Als adversaris èsi percunter aifer il medem temp gartegià da far bun 12 puncts procentuals.

Aglomeraziuns cunter regiuns ruralas

Legenda: RTR Grafica

Il trend tar in NA a la revisiun da la lescha da chatscha sa mussa surtut en las grondas aglomeraziuns. Trais emnas avant la votaziun avessan là 56% dals votants e las votantas segir u plitost mess in NA en l'urna e be 39% in Gea. Be en pitschnas aglomeraziuns furmava la cumpart dals aderents cun 53% anc la maioritad.

Remartgabel è che be 47% dals votants e las votantas en abitadis rurals avessan l'entschatta da settember ditg GEA a la revisiun da la lescha da chatscha. 41% fissan stads cunter la revisiun. Cun 12% n'aveva dentant ina relativamain gronda cumpart dals votants en abitadis rurals anc betg furmà ina opiniun.

Legenda: RTR Grafica

Iniziativa da limitaziun

L'entschatta da settember avessan 63% dals participants a la votaziun ditg segir u plitost NA a l'iniziativa da limitaziun. 35% da las persunas cun l'intenziun dad ir a vuschar avessan approvà l'iniziativa. Cumpareglià cun las duas retschertgas dal mars e da l'avust sa mussa surtut che las opiniuns vegnan pli cleras, vul dir las cumparts da quels che dian segiramain GEA u NA è vegnida pli gronda. Las relaziuns tranter quellas gruppas èn dentant pli u main restadas.

Congedi da paternitad

Ina clera maioritad da 61% aveva l'entschatta settember l'intenziun da dir segir u plitost Gea a duas emnas congedi da paternitad. 35% eran plitost u segir cunter il congedi e 4% eran anc indecis. Vi da quellas proporziuns da maioritad n'hai betg dà grondas midadas dapi l'emprima retschertga l'avust.

Aviuns da cumbat

Trais emnas avant la votaziun avessan 56% dals participants a la votaziun ditg segir u plitost GEA a la cumpra da novs aviuns da cumbat. 40% fissan stads segir u plitost cunter. Be 4% eran anc indecis. Las midadas procentualas dapi l'avust tranter ils aderents ed ils adversaris èn minimas. Bain datti in tschert moviment amunt tar ils adversaris, quel è dentant fitg pitschen.

Deducziuns per la tgira d'uffants

Trais emnas avant la votaziun n'avess il project da votaziun per pli autas deducziuns per la tgira d'uffants tar la taglia federala betg chattà ina maioritad. 52% dals dumandads avessan refusà il project e be anc 43% avessan ditg GEA. Il Mars avessan anc 56% dals votants ditg GEA al project e l'avust anc 51%. Ditg NA avessan il mars be 39%, l'avust 43% dals votants.