Malgrà ch'i ha dà grondas discussiuns pervia da l'ieli da palmas: Ina maioritad stretga da 51,6% ha sustegnì la cunvegna. La Svizra e l’Indonesia vegnan en avegnir a far dapli commerzi.

Ils chantuns da la Svizra tudestga e taliana han quasi tuts sustegnì la cunvegna. Opposiziun hai surtut dà en la Svizra franzosa. Tar la cunvegna cun l'Indonesia para da dar in foss dal rösti.

Cunvegna cun l'Indonesia Svizra: Cunvegna economica cun l'Indonesia GEA 51.6% 1'408'380 Vuschs

NA 48.4% 1'318'630 Vuschs Participaziun a la votaziun 51.1% Cumpart da GEA en %













Na % Vuschs

Suveran grischun sustegna la cunvegna cun l'Indonesia

Il Grischun na decida betg auter che ses chantuns vischins. El tutga tar ils aderents da la cunvegna cun l'Indonesia.

Cunvegna cun l’Indonesia GEA 53.81%, Na 46.19% GEA 53.81%

Na 46.19% Resultat dal Grischun

Il pli cler Gea vegn da la vischnanca da Buseno en la regiun Moesa. 72% da las votantas e votants mettan là in Gea en l'urna. Percunter dapli resistenza che sustegn datti en las regiuns Viamala, Moesa e Partenz.

Ils resultats da las singulas vischnancas:

Funtauna votaziuns GR Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen RTR sa basa sin las datas che la Chanzlia chantunala dal Grischun metta a disposiziun. Quellas èn da chattar sin https://abstimmungen.gr.ch/, il link avra en ina nova fanestra.

Tge sa mida uss?

Cun la cunvegna scrodan ils dazis per ils blers products svizzers en l’Indonesia. Quai vala er per l'import da products da l'Indonesia – tar l'agricultura vegnan ils dazis mo sbassads. Plinavant sto l'Indonesia resguardar dretgs per ils lavurants sin plantaschas d'ieli da palmas. Il guaud tropic na dastga betg pli vegnir runcà.