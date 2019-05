Legenda: RTR

Da principi han votantas e votants approvà il pachet da la refurma fiscala e la finanziaziun da l'AVS perquai ch'el schlia dus problems urgents: Per l'ina il squitsch da l'Uniun Europeica sin il sistem da taglia svizzer e per l'autra per finanziar l'AVS. Concret: In GEA hai dà malgrà che la decisiun da far in pachet cun questas duas fatschentas n'ha betg sveglià gronda euforia.

Ils problems n'èn betg giud maisa

La retschertga mussa dentant era ch'i dovra ulteriuras refurmas: 91% da las persunas dumandadas èn da quest avis. La gronda part na vul era betg targlinar:

49% pretendan refurmas aifer ils proxims 5 onns

31% pretendan refurmas immediatas

16% pretendan refurmas aifer ils proxims 10 onns

Sin la dumonda tge refurmas concretas ch'i dovra per segirar l'AVS, fissan trais variantas acceptablas:

auzar la vegliadetgna da pensiun per dunnas sin 65 onns (73%)

auzar la taglia sin plivalur (67%)

auzar ils pertschients sin la paja (57%)

Nagina maioritad chatta persuenter l'idea d'auzar en general la vegliadetgna da pensiun sin 67 onns (41%) ed insumma nagina schanza ha l'opziun da scursanir las rentas (12%).

La retschertga Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Per incumbensa da la SRG SSR ha l'institut gfs.berna dumandà 4'342 votantas e votants da l'entira Svizra. La retschertga è vegnida publitgada online sin las paginas dad SRF, RTS, RSI ed RTR e sin la pagina da gfs.berna e quai dals 17 enfin ils 19 da matg 2019.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Resultat final GEA a la refurma fiscala e finanziaziun AVS

RR novitads 20.00