La constituziun communala actuala da San Murezzan è da l'onn 1978 cun intgins midaments dal 1997. Il cussegl communal ha perquai pretendì en ina moziun l'onn 2016 da reveder la constituziun. La suprastanza communala ha lura mess sin via quest project il principi dal 2018 cun la finamira da reveder ella cumplettamain. Ils 27 d'avust 2020 ha il cussegl communal deliberà il messadi per la nova constituziun communala per mauns da la votaziun a l'urna ils 29 da november 2020.

Tge sa mida?

La nova constituziun communala cuntegna mo pli l'urden fundamental da la vischnanca. Disposiziuns e detagls vegnan reglads cun leschas. Cun quai daventa la constituziun da San Murezzan pli simpla, e midaments pon ins far pli levamain.

Il president u la presidenta communala, la suprastanza ed il cussegl communal vegnan rinforzads en lur lezias e cumpetenzas. La radunanza communala percunter ha en avegnir mo pli la cumpetenza per decider davart il pe e la tariffa da taglia e per deliberar il preventiv.

En la nova constituziun vegn era fixà quantas suttascripziuns ch'i dovra per ina iniziativa e per tgeninas decisiuns ch'i dovra in referendum obligatoric u facultativ.

Tge resta sco fin oz?

Il model da gestiun da la vischnanca resta. Vul dir, il president u la presidenta communala maina l'administraziun e mintga commember da la suprastanza maina in departament.

Tge na fa tuttina betg part?

Il dretg da vuschar per esters è crudà or da la nova constituziun suenter la consultaziun e suenter la discussiun en il cussegl communal. Davart il dretg da vuschar per esters duai il suveran da San Murezzan decider en ina votaziun separada pli tard.

Il temp d'uffizi per il presidi communal na vegn betg limità. Cun ina tala limita fissi anc pli grev da chattar candidats, uschia il dubi, ed ins haja uschè u uschia la pussaivladad mintga quatter onns da betg re-eleger il president u la presidenta.