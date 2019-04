Per ils ins è la refurma fiscala e la finanziaziun da l’AVS in project che schlia dus problems urgents en ina. Per ils auters è quai cugliunà la populaziun. RTR preschenta ils arguments pro e contra.

L'onn 2017 ha il Cussegl federal gia preschentà propostas per omadus problems – il suveran svizzer ha dentant refusà omadus projects: Il favrer 2017 ha la Svizra ditg NA a la refurma da la taglia sin interpresas (USR III) ed il settember 2017 è sa resultà in NA a l'urna davart la refurma da las rentas 2020. Perquai datti uss anc in'emprova: Ils 19 da matg vegnan omadus sco pachet en votaziun – la refurma fiscala e la finanziaziun da l'AVS.

La situaziun

La Svizra sto adattar sia taglia sin interpresas. Per l'ina per correspunder a las pretensiuns internaziunalas e per l'autra per pudair concurrer sin la fiera globala.

L'AVS – l'Assicuranza per vegls e survivents – dovra medemamain refurmas. Gia ozendi na bastan las entradas betg per curclar ils custs. I va pia per garantir las rentas era per las proximas generaziuns.

Legenda: Keystone

Il cumpromiss

Refurma fiscala: Per tut las firmas duain valair las medemas reglas. Privilegis per concerns internaziunals duain vegnir abolids. Uschia vul il Cussegl federal evitar che la Svizra vegn sin la glista naira da l’OECD. Persuenter duain firmas pudair trair giu da la taglia autras entradas.

Sco consequenza van a perder entradas da taglia da duas milliardas francs mintg'onn. Persuenter duai la medema summa ir en favur da l'AVS. Quai è il cumpromiss.

Finanziaziun AVS: En la cassa da l'AVS duai cular mintg'onn duas milliardas francs dapli. Var 800 milliuns vul la Confederaziun pajar ed il rest vegn da lavurantas, lavurants e patrunas e patruns. Cun la refurma duain numnadamain vegnir auzadas las contribuziuns per l’AVS per mintgamai 0.15%.

Ils arguments PRO

CONTRA





La refurma fiscala e la finanziaziun da l’AVS è ina soluziun per dus problems urgents. Igl è in fitg bun cumpromiss.







Il pachet ch’è uss sin maisa è in engion a las votantas e votants. I n'è betg fair da metter en votaziun projects quasi identics a quels ch'il pievel ha ditg NA il 2017.







Areguard impostas duain valair las medemas reglas per tut las interpresas. Actualmain pon grondas firmas internaziunalas trair giu dapli che autras.







Privilegis vegnan bain abolids – novs dentant stgaffids.







Cun stgaffir deducziuns da taglia sin patentas e per innovaziuns, resta la Svizra cumpetitiva.







Privats pajan taglia sin tut las entradas, entant che acziunarias ed acziunaris pon profitar vinavant da deducziuns da taglia.







La refurma fiscala fa da basegn per che la Svizra na riva betg sin la glista naira da l’UE, ni meglier ditg da l’ Organisaziun da cooperaziun e svilup economic en Europa (OECD).







La Svizra resta il pajais cun ils pli gronds privilegis da taglia era cun la refurma. I vegnan introducids auters privilegis ch’èn era problematics. Cunquai resta il privel da vegnir sin ina glista naira.







Igl è d'adattar la taglia sin interpresas per evitar sancziuns dad auters pajais e per evitar che firmas bandunan la Svizra e plazzas da lavur van a perder.







La refurma porta perditas da milliardas per Confederaziun, chantuns e vischnancas, cunquai ch'ils chantuns sbassan lur taglias. Stritgà vegn lura en il sectur social: Tar canortas, tar attempadas ed attempads ubain tar scolas.







La part ch'ils chantuns survegnan da la taglia federala vegn auzada da 17 sin 21.2%. Tenor calculaziuns èn quai ina milliarda per onn dapli per ils chantuns.







Las duas milliardas per l’AVS è in fatg positiv. En connex cun l'entira refurma vegni dentant fatg novs regals als multis e persunas pensiunadas, ch'avessan da basegn ils daners, na survegnan betg dapli.







Las duas milliardas francs che van en l’AVS èn ina cumpensaziun per la distgargia finanziala da las interpresas.







I n'è betg pussaivel da votar a moda correcta davart quest pachet da refurmas. La cumbinaziun dals dus projects e la cumplexadad è in’offaisa a la democrazia.





Cussegl federal e parlament proponan da dir GEA al project. Encunter èn surtut politichers giuvens: Exponents da las partidas giuvnas da PPS, PLD, PBD, PVL, JUSO e Verds sa dostan cunter la refurma fiscala e la finanziaziun da l'AVS.

Il suveran svizzer decida ils 19 da matg a l’urna.

