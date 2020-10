In cler Gea ed in stretg Gea

Sche la populaziun avess votà gia mez october davart l'iniziativa per concerns responsabels e l'iniziativa cunter affars cun material da guerra, fissan omaduas iniziativas vegnidas approvadas dal suveran – ina cleramain, l'autra cun in stretg resultat.

L'iniziativa per concerns responsabels fiss vegnida approvada cun 63% da las vuschs.

L'iniziativa cunter affars cun material da guerra fiss vegnida approvada cun 54% da las vuschs.

Cler Gea per concerns responsabels

Legenda: Tar l'iniziativa per concerns responsabels avessan 63% dals votants e las votantas ditg Gea. RTR

Tranter las partidas datti tar quest'iniziativa ina gronda polarisaziun tranter dretg e sanester. La Partida populara sco era la Partida liberaldemocratica avessan ditg Na. Sustegn survegn l'iniziativa da las dunnas, da las persunas cun entradas plitost bassas e cun in pli bass nivel da scolaziun, sco er dal conturn sanester. Tuttas autras gruppas pon anc vegnir influenzadas entras campagnas.

Argumentativ datti avantatgs per ils aderents da l'iniziativa. Ils arguments Pro chattan dapli sustegn che quels Contra. Il conflict central datti tranter ils dus arguments che «mesiras voluntaras na tanschan betg» ed «il donn per la Svizra sco plazza economica».

Per la dumengia da votaziuns è anc adina tut avert. La dinamica dal svilup che va vinavant, vegn a mussar quant ferm che quest Gea è propi manifestà. Da spetgar è che la vart dals adversaris vegn anc a crescher. Quai correspunda a la regla tar in'iniziativa.

Pli stretg per l'iniziativa cunter affars cun material da guerra

Legenda: L'iniziativa cunter affars cun material da guerra fiss approvada stretg cun 54% da las vuschs. RTR

L'iniziativa vegniss il mument approvada. Simpatias datti surtut ord vista morala: Ins na vul betg che material da guerra vegn finanzià cun daners publics. Ils aderents da l'iniziativa han qua in avantatg tar ils arguments. Problem è ch'i dat dubis areguard l'effect da l'iniziativa. Il mument èn quests arguments u dubis dentant betg en il center per furmar l'opiniun.

Dunnas e la sanestra, ma er ils commembers da la Partida verd-liberala e persunas betg liadas a partidas èn enfin uss per gronda part Per l'iniziativa. Per la decisiun vegni surtut ad esser decisiv, co dunnas che n'èn betg liadas vid ina partida sa decidan. Sch'i sa sviluppa sco en il cas normal tar iniziativas, lura vegn l'iniziativa a perder aderents ed uschia a far naufragi a l'urna.

Malsegirezzas datti dentant pervi da la crisa da corona, che motivescha la vart sanestra, da mussar solidaritad internaziunala. Er ina votaziun da protesta saja qua pussaivla.