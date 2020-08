Ella sustegna il project e vegnia er a porscher maun per realisar la revisiun a moda adequata. Plinavant veglia ella er a persequitar attentamain l'ulteriur svilup e prender mesiras supplementaras sche necessari.

La Regenza sustegn la revisiun da la lescha da chatscha e beneventa schluccadas tar la protecziun dal luf

Plinavant metta ella en vista ulteriuras mesiras per far frunt a la situaziun en il chantun

Situaziun unica en il chantun

Fin uss è il chantun tenor la regenza l'unic chantun ch'ha stuì s'occupar seriusamain cun la situaziun dals animals da rapina gronds. Sper ils urs che sa mussian sporadicamain ed ina populaziun pli gronda da lufs-tscherver – saja cunzunt il luf sa derasà pli fitg ils ultims onns en il Grischun. Pervia da la concentraziun dals lufs dettia adina dapli problems – saja quai per l'agricultura sco er per il turissem. Tenor la regenza existia cleramain in basegn d'agir.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Lescha da chatscha revedida Per ils aderents porta la lescha dapli protecziun 20.08.2020 Cun audio

La revisiun parziala tegnia quint a quest svilup. Ella permettia als chantuns da regular cun responsabladad la populaziun da lufs per impedir donns. Sajettar lufs pitschens d'in triep saja, tenor las experientschas da l'Uffizi da chatscha e pestga – l'unica mesira effectiva per spaventar ils lufs.

«I dovra ulteriurs pass»

Per ina coexistenza duraivla tranter uman e luf dovria ulteriurs pass a vista mesauna fin a lunga vista, scriva la regenza en sia communicaziun. Per quest intent stoppian ins sviluppar novas metodas. Quellas duain vegnir elavuradas en collavuraziun dals chantuns e da la Confederaziun. Tranter auter stoppian ins examinar l'opziun da territoris respectivamain zonas senza lufs. Er duai vegnir fixà in dumber maximal da trieps per la Svizra, sco er per ils singuls chantuns.