Il Forum mundial d’economia WEF 2021 ha lieu en la Svizra Centrala sin il Bürgenstock e quai ils 18 enfin ils 21 da matg. Quai han communitgà ils organisaturs. Premissa ch'il WEF vegn lura er manà tras sin il Bürgenstock è, ch'ins po lura garantir la sanadad e segirtad dals participants. Ch'il WEF 2021 na vegnia betg ad esser a Tavau, era gia vegnì communitgà il settember.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Nagin WEF 2021 a Tavau Regenza metta en dumonda il motiv 22.09.2020 Cun video

Il tema dal WEF 2021 è «The Great Reset». En il center stettian schliaziuns per dumagnar las sfidas las pli urgentas dal mund era per il temp suenter Covid-19. Persunas da cader da l'entir mund duajan elavurar ensemen in plan per la reconstrucziun da l'economia. Planisads èn tant inscunters persunals sco er elements digitals.

Il Forum mundial d'economia 2022 duai lura puspè avair lieu a Tavau.