WEF: Dad Elton John fin Jean-Claude Juncker e Donald Trump

Al WEF a Tavau stat la visita dal president Donald Trump en il center da l'interess.

Da la Svizra vegnan tschintg cussegliers federals a prender part al WEF.

La chanceliera tudestga Angela Merkel ed il president russ Vladimir Putin na vegnan quest onn betg a Tavau.

Tschintg da set Cussegliers federals èn da la partida. Da la regenza svizra vegnan il president da la Confederaziun Alain Berset ed ils cussegliers federals Ignazio Cassis, Doris Leuthard, Ueli Maurer e Johann Schneider-Ammann a visitar il forum economic mundial WEF a Tavau che ha lieu davent dals 22 da schaner. Betg sin la glista da visitaders èn Guy Parmelin e Simonetta Sommaruga.

Emmanuel Macron e Theresa May vegnan

Tar ils giast pli prominents tutgan sper Donald Trump er il president da la Frantscha Emmanuel Macron, la primministra da la Gronda Britannia Theresa May, il primminister da l'India Narendra Modi sco er il president da la cumissiun da l'Uniun europeica Jean-Claude Juncker. Dals 70 schefs da stadi preschents a Tavau èn 40 da l'Europa.

Trump essenzial per la collavuraziun globala

Sco Klaus Schwab, il fundatur dal WEF, ha communitgà il mardi a Cologny (Genevra) a las medias saja la visita da Donald Trump al WEF fitg impurtanta. Per l'onn current saja la collavuraziun globala decisiva. E gist per quai saja essenzial, che Trump vegnia ad esser da la partida al WEF.

Tar la delegaziun dals Stadis Unids cun passa 20 commembers tutga er il minister da l'exteriur Rex Tillerson. Sin la glista da giasts è er ses antecessur John Kerry.

Dentant derivan bundant in terz dals 3'000 participants al WEF da pajais da svilup e da crisa. Tenor Schwab, saja quai impurtant per pudair discutar sur da las crisas e dals conflicts en ils pajais – sut il motto dal WEF: stgafir in futur communabel en in mund rut. Per exempel vegnan er il primminister da l'Israel Benjamin Netanyahu e Narenda Modi, la primministra da l'India a Tavau.

Premi per Elton John e Cate Blanchett

Sco mintg'onn vegn surdà il Cristal Award al WEF. Il musicist Elton John e l'actura Cate Blanchett sco er il reschissur Shah Rukh Khan vegnan ad esser preschents. Els vegnan onurads cun il Cristal Award – in premi per prestaziuns che promovan la pasch sin il mund.

WEF senza Putin e Merkel

La pli impurtanta represchentanta da la Germania che vegn al WEF è Ursula von der Leyen, la ministra da la defensiun. La chanceliera Angela Merkel na vegn er quest onn betg a visitar il WEF. Er betg da la partida vegnan ils pli auts represchentants da la regenza russa ad esser. La delegaziun da la Russia vegn manada dal vice-primminister Arkady Dvorkovich.

