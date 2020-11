WHO crititgescha la Svizra

Cura che l’emprima unda saja stada sut controlla hajan las autoritads manchentà d’installar l’infrastructura necessaria. Quai ha l'incumbensà da corona da la WHO, l'organisaziun mundiala da la sanadad, David Nabarro ditg en in'intervista cun las gasettas da CH-Media. Las autoritads svizras hajan, sco quellas da l'Europa, durmì durant ils mais da stad. La consequenza saja uss la segunda unda. E sch'ins na fetschia uss nagut, lura hajan ins il cumenzament dal 2021 la terza unda, uschia Nabarro vinavant.

Ueli Maurer defenda la via da la Svizra

Cumpareglià cun il dumber da la populaziun moran en Svizra dapli persunas che en blers auters pajais da l’Europa en consequenza da la malsogna dal pulmun. Avess il Cussegl federal pudì evitar quai cun pigliar pli baud mesiras? Forsa, quai na possian ins betg dir, ha ditg il cusseglier federal Ueli Maurer en la «Samstagsrundschau» da radio SRF. I saja in pasar sin tuttas varts. Per el constettia la via ch'ins haja uss tschernì.