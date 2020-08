Ils detaglists svizzers han vendì in zic dapli il zercladur. La svieuta dal commerzi en detagl saja s’augmentada per 0,4%, cumpareglià cun la medema perioda da l’onn passà. Quai mussan las cifras provisoricas che l’Uffizi federal da statistica ha communitgà.

Differenzas tranter las branschas

Il sectur da mangiativas, bavrondas e tubac saja s’augmentà per bunamain 7%, Il sectur «Non-Food» haja percunter nudà in minus da 1,4%. Spezialmain bler ha vendì la branscha da tecnicas d'infurmaziun e communicaziun cun in plus da passa 40%.