L’onn passà ha il Glacier Express registrà il segund meglier dumber da giasts da sia istorgia. Sco l’interpresa scriva è il dumber da giasts creschì per 10% sin 258’000. L'onn da record han 260'000 passagiers prendì in bigliet. Contribuì al success da l’onn passà haja tranter auter era la «Excellence Class» ch’ella haja lantschà, scriva la viafier. I sa tracta d'ina nova classa cun in ambient exclusiv, cun in plaz sper la fanestra garantì, service da concierge, in menu da gourmet e divertiment a bord. Il grond interess sin plaun naziunal ed internaziunal mussia ch’il Glacier Express saja anc adina ina da las experientschas da viafier las pli attractivas.

Legenda: Il nov interiur da la 1. classa dal Glacier Express. MAD, GLAcier express

L'onn current po il Glacier express festivar in giubileum radund. Il 2020 èsi 90 onns che il tren ha fatg l'emprim viadi da Zermatt fin a San Murezzan. Gia la fin dal 2019 hajan ins cumenzà d'adattar l'interiur da la 1. e 2. classa a la purschida da la Excellence Class, hai num en la communicaziun.

Ord l'archiv

RTR novitads 16:00