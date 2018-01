Zonas senza fim en las staziuns

En sis staziuns da tren fan las Viafiers federalas svizras in'emprova cun zonas, nua ch'igl è scumandà da fimar.

Las Viafiers federalas svizras vulan che lur staziuns vegnian pli schubras e segiras per ils passagiers. Perquai datti a partir dal favrer en sis staziuns in test cun zonas, nua ch’igl è scumandà da fimar. Quai ha communitgà la SBB. Sper Basilea, Neuschatel, Nyon e Turitg fa er la la staziun da Cuira part da la fasa d'emprova. Quai en collavuraziun cun la Viafier retica. Quest test duai esser la basa per ina schliaziun unifitgada en staziuns da la SBB en l’entira Svizra.

