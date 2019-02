Zuoz sanescha via e sa prepara per elecziuns

La radunanza communala da Zuoz ha approvà in credit da 550'000 francs per la sanaziun da la Foura Chanels en il center da la vischnanca. La via duai anc vegnir sanada quest onn.

Plinavant datti trais candidats per las elecziuns da Chalandamarz en il cussegl communal. Romeo Cusini stat a disposiziun per in'ulteriura perioda da trais onns. Suenter nov onns ha Gian Rudolf Caprez cuntanschì la limita da temp per l'uffizi ed er Thomas Pinchera sto vegnir remplazzà, perquai ch'el è daventà manader tecnic da la vischnanca. Uschia ston vegnir elegids dus novs cussegliers communals. Proponids per l'elecziun èn Ladina Tarnuzzer e Luis A. Wieser.

